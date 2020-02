Morgan a Sanremo 2020, il big ospite di Caterina Balivo rischia la squalifica?

Poco prima dell'inizio del, un altro caso di presuntae quindi uno dei "grandi" cantanti a rischio di squalifica. Tutto accade dal vivo, durante l'ultimo episodio di '' con Caterina Balivo, in connessione con Ariston, che ha cercato di fermare la sua ospite. Caterina ha inviato un corrispondente speciale, Francesco Facchinetti, a Sanremo per i soliti collegamenti in diretta. Il cantante e il produttore discografico intercettarono così diversi ospiti e si fermarono nelle strade di Sanremo per chiacchierare con, che ora potevano essere a rischio di squalifica. Ma andiamo in ordine. I due, che si esibiranno in un duetto, hanno prima raccontato a Facchinetti come si sono incontrati.



“Lo conosco da tempo, mi sembrava un bel modo di iniziare da esordiente quest’avventura, visto che la nostra amicizia è sincera”, ha detto Bugo. E Morgan: “Io ero fan di Bugo, anche se siamo quasi coetanei. Andavo ai suoi concerti e lui veniva ai miei, poi ci siamo conosciuti e abbiamo fatto un sacco di pezzi insieme che non abbiamo mai pubblicato”.



Ma proprio parlando dell’amicizia di Bugo che Morgan ha commesso una gaffe che potrebbe costargli caro: “Facciamo tutto con naturalezza, perché ci stimiamo. E poi devo ringraziarlo perché mi è stato vicino nelle mie vicissitudini dell’ultimo anno”, ha detto. E parlando di gratitudine è arrivato lo scivolone: “Anche il testo lo dice: ‘anche la gratitudine e le circostanze’”, e ha cominciato a canticchiarla. Caterina Balivo è intervenuta all’istante: “Non cantarla Morgan, non cantarla!”. Il cantante ha quindi provato a rimediare: “Non era cantata, era un altro pezzo”. E Francesco Facchinetti: “No, no. È un altro pezzo, diciamo recitato”. Ma proprio il testo della canzone che porta in gara con Bugo riporta “E la gratitudine, le circostanze”… Basterà questo per valutare una eventuale squalifica di Morgan da Sanremo 2020?