Al Grande Fratello Vip Wanda Nara con una scollatura vertiginosa

Il nono episodio del Grande Fratello Vip si apre in un modo davvero scoppiettante. Come sempre per salutare il pubblico a casa, entra Alfonso Signorini e presenta i suoi fedeli commentatori. E qui la telecamera degli studi del reality show di Canale 5, inquadra una. Che Wanda Nara sia una donna che ha sempre messo in mostra la sua femminilità non è un segreto, poiché anche sui suoi profili social è possibile vedere foto piuttosto provocatorie. Eppure la vertiginosa scollatura, che mostra un decolleté generoso, non è passata inosservata, non solo dal pubblico dello studio che non ha esitato ad esprimere un grido di apprezzamento, seguito da un fragoroso applauso, ma anche lo stesso Signorini non ha esitato a commentare l'abito del partner di Mauro Icardi.

Il padrone di casa, infatti, ha esclamato guardandola stupefatto e soffermandosi sullo scollo dell'abito: "Ma Wanda non ci facciamo mancare niente" e la showgirl di tutta risposta ha detto: "Beh pantalone e giacca, sono basica io". Una battuta chiaramente sarcastica e ironica con cui Wanda Nara ha voluto sottolineare la consapevolezza di essere particolarmente attraente.