Un giocattolino sul comodino! Elettra Lamborghini bella pronta per Sanremo 2020

Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato, masta già facendo il suo show. La bella ereditiera è a Sanremo, perché gareggerà tra idella canzone italiana. E in attesa di salire sul palco di Ariston con il suo brano, l'esuberante Elettra si è stabilita in un hotel con i suoi collaboratori e poco fa li ha fatto uno scherzo, fingendo di essere a terra inconscia ... Ma la vera novità è che nel video in questione, disponibile nelle storiedella stessa Lamborghini, si può notare un "dettaglio" davvero imbarazzante. Sul comodino della camera d'albergo un "giocattolo" intimo ben distinguibile, apparentemente di proprietà di Lamborghini, e che ovviamente ha attirato l'attenzione di tutti.