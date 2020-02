Uomini e Donne: Marianna Vertola fa perdere la testa a Carlo Pietropoli

Marianna Vertola in tuta conquista Carlo Pietropoli. La pretendente, stanca di essere considerata solo per il suo aspetto fisico, è stata mostrata all'aperto con un look da acqua e sapone. In tuta, Marianna ha raccontato alcuni aspetti importanti della sua vita rivelando che sognava di avere una famiglia unita, che non aveva. Entusiasta, la pretendente rivela di avere sua madre come unico punto di riferimento e di aver vissuto il momento più difficile della sua vita quando aveva 13 anni a causa della malattia di sua madre. La commovente storia dicolpisceche, a sua volta, parla della sua famiglia. Poi, tra i due, c'è un bacio super appassionato. Il sentimento tra i due continua a crescere e il pretendente non nasconde il suo desiderio di lasciare lo studio di Uomini e Donne con il tronista.

Il trono classico apre questa settimana del programma proprio in compagnia di Carlo Pietropoli e dei suoi pretendenti, tra cui la bella mora che ha già conquistato un bacio appassionato da tronista, come andrà a finire tra loro? Le prime risposte arrivano con la messa in onda del nuovo episodio del programma di Maria De Filippi. Carlo sembrava a un passo dalla scelta ma le carte sul tavolo sono cambiate così tanto che per molti Marianna ha già superato Cecilia Zagarrigo nella classifica delle possibili scelte del tronista.