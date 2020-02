Sanremo 2020, Amadeus in conferenza : Le polemiche non mi hanno ferito

Amadeus ritorna alle controversie nate intorno alle questioni del sessismo aper la presenza di Junior Cally e l'ormai noto "passo indietro" dirispetto al suo fidanzato Valentino Rossi. Pressato dalle domande nella sala stampa durante lastampa di apertura del Festival di Sanremo, Amadeus ha detto di essere calmo e ha spiegato che nulla in queste settimane lo ha davvero toccato, con una coscienza pulita e dispiaciuto solo di non essersi spiegato abbastanza bene da non fraintendere:

I giornalisti nella sala stampa non sono rimasti indietro e sono andati oltre sulle controversie, portando Amadeus a esprimersi anche su ciò che è seguito, cioè un lungo dibattito e un forte lavoro di sensibilizzazione contro tutte le forme di sessismo e violenza contro le donne: Ho sempre detto Sanremo è di tutti e tutti possono parlare di Sanremo. Il femminicidio e la violenza sono cose da combattere quotidianamente. Quindi ho pensato: qual è la vetrina per far sì che più donne possano raccontare la loro storia? Non è che tutte vengano a presentare un disagio o un dramma, ma anche la leggerezza fa parte dello show. E secondo me questa è una cosa che non è stata fatta nei 69 Festival precedenti. Ecco qual è la direzione che può essere divisiva. Questo è il motivo per cui non ci sono rimasto male.