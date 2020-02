Coronavirus, giovane italiano fermato in Cina : Ha la febbre e non può rientrare

Questa mattina 56 italiani disono atterrati all'aeroporto militare di Pratica di Mare a Roma dopo l'emergenza del, ma mancava uno all'appello inizialmente istituito dall'Unità di crisi della Farnesina: come direttore di Stefano Verrecchia, un italiano di 20 anni, era rimasto bloccato inperché aveva la febbre prima di salire sull'aereo. Fonti diplomatiche di Ansa hanno poi aggiunto che il ragazzo è stato quindi rimandato alle strutture dipoiché i protocolli sanitari internazionali imposti dall'emergenza del Coronavirus proibiscono di salire a bordo di chiunque abbozzi persino sintomi che potrebbero essere attribuibili alche ha già provocato ben 361 morti in Cina.

Il ragazzo è seguito da vicino da personale medico, dall'ambasciata e dal ministero degli Esteri cinese. Da questa mattina il Ministero della crisi è stato in stretto contatto con la famiglia. Come stabilito dalla task force del Ministero della Salute con il Ministro Speranza e il Commissario Borrelli, i 56 italiani arrivati ??questa mattina a Pratica di Mare saranno controllati nell'area di contenimento biologico direttamente all'aeroporto militare: quelli negativi saranno trasferito all'alloggio allestito nella cittadella del soldato Cecchignola per una quarantena di 14 giorni; chiunque presenti sintomi sospetti, verrà isolato e poi portato all'Istituto per le malattie infettive del Lazzaro Spallanzani, sempre a Roma, dove, tra l'altro, gli altri due turisti cinesi sono stati finora gli unici che hanno contratto il Coronavirus nel nostro paese.