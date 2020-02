Escursionista di 33 anni muore precipitando per 300 metri in Trentino

Nuova tragedia in montagna, un uomo di 33 anni di origini romane, ma residente a Bressanone, in, è morto dopo aver fatto un volo di quasi trecento metri lungo un canalone ghiacciato. L'escursionista si trovava nel punto di attacco della Ferrata delle Aquile quando, ancor prima di iniziare l'effettivo percorso attrezzato, perse l'equilibrio e cadendo. I suoi compagni di escursione hanno avvisato del numero unico di emergenza 112. Il coordinatore dell'Area operativa centrale trentina del soccorso alpino e speleologico ha richiesto l'intervento dell'elicottero. L'uomo fu ritrovato alla base del canalone che precede l'attacco della Ferrata delle Aquile.

Il tecnico di soccorso in elicottero è stato calato sul posto con un argano e il medico non ha potuto fare a meno di accertare la morte del 33enne. Una volta ottenuta l'autorizzazione dalle autorità, il corpo è stato trasportato a bordo dell'elicottero per essere trasferito nel vecchio obitorio dello Zambana. Gli uomini del soccorso alpino e speleologico Trentino consigliano di prestare la massima attenzione a coloro che intendono affrontare la via ferrata delle aquile anche in inverno. Nonostante le temperature miti registrate in questo periodo nella valle, ad alta quota la situazione è decisamente diversa e l'ambiente è tipicamente invernale, con tratti di terreno ghiacciato e quindi particolarmente insidioso.