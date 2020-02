Una punizione contro la Cina! Gli islamici in festa per Coronavirus

1 milione di musulmani Uighuri detenuti in campi di concentramento. La Cina ha trasformato la regione autonoma Uighura dello Xinjiang in qualcosa che assomiglia a un enorme campo di internamento avvolto nella segretezza - una sorta di zona senza diritti

Mentre il numero di infezioni dain Cina sale a 304 e 14.380 - secondo i dati della Commissione nazionale cinese per la salute, a cui si aggiunge anche la morte di un paziente cinese nelle Filippine, il primo al di fuori dei confini, che porta il numero totale di morti per coronavirus a 305 - alcune persone si rallegrano sul web. Sulla pagina di Facebook Siamo orgogliosi di essere musulmani , infatti, che ha oltre 94 mila seguaci, la pandemia di coronavirus è stata salutata come la punizione di Allah per gli infedeli. In Cina ci sono "". In allegato, una foto di Xi Jinping con il volto insanguinato.I cinesi sono accusati dai follower della pagina di "" e "". Inoltre, "". Il coronavirus, dunque, è una punizione divina contro la Repubblica popolare cinese. I commenti al post sono tutto un programma: "Un altro ancora scrive: "". "- osserva un altro utente della pagina -". "" commenta M.Y. R.S, uno dei fan più attivi della pagina, ne è sicuro: "".I commenti si riferiscono a ciò che accade nella regione autonoma dello Xinjiang - nella- dove vivono 24 milioni di persone, la maggior parte delle quali appartiene alla minoranza etnica uigura cinese. Questa popolazione ha la sua cultura, è turca e musulmana. È qui che sorge la tensione con il governo centrale. Alcune stime parlano di 1,5 milioni di uiguri, kazaki, kirghisi e hui internati in quelli che la comunità internazionale ha chiamatoma che la Cina definisce semplici edifici in cui la "" viene offerta agli ospiti.