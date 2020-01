Marco Balestri confessa a Mattino 5 : Col viagra ho rischiato la vita

L'ultimo episodio diè stato dedicato all'amore e alle relazioni intime dopo 65 anni. Tra gli ospiti dipronto a raccontare anche gli episodi più scomodi della sua vita tra le lenzuola. Durante il programma di Federica Panicucci, Marco Balestri ha confessato di aver usato il. Un'esperienza che lo ha reso molto spaventato. Marco Balestri ha avuto un brutto momento. “Devo dire la verità, lo ammetto, ho preso il Viagra una volta. Ho preso questa pillola, a poco a poco mi sono sentito caldo, mi sono specchiato ed ero tutto rosso, un cerchio mi è venuto in testa ma ero con lei ... Stavo sudando e mi sono detto 'mi verrà un ictus e ci rimango secco'.

E ha aggiunto: “Avevo il corpo segato in due, la parte di sopra era scollegata e mi dicevo non lo farò più morirò, mentre la parte sotto andava per fatti suoi”. Il racconto di Marco Balestri ha sconvolto tutti ma Federica Panicucci ha cercato di sdrammatizzare così: “Ma ha fatto effetto?” ha chiesto la conduttrice. E Balestri ha ammesso che sì, il viagra ha funzionato.





"Devo dire che per qualche ora dopo camminavo per casa con un attrezzo strano ma mai più nella vita", ha detto Marco Balestri tra le risate del pubblico in studio. Bonaccorti, tra gli altri ospiti di Federica Panicucci, ride delle parole di Balestra e ammette di amarlo. Valerio Merola cerca di essere serio ma Federica Panicucci lo mette a tacere dicendo: "Ma hai mai preso questa pillola?".