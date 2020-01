Licia Nunez ci ha provato con me : La confessione di Stefania Orlando

Questo pettegolezzo è davvero una bomba e riguardaal momento in cui era fidanzata con. Ma la cosa interessante è che in questo c'è anche un'altra donna. Una donna famosa che ha spiegato un fatto che Licia Nunez avrebbe probabilmente preferito rimanere segreto.ha rivelato il gossip durante l'ultimo episodio del formato web. Bene l'ex moglie di Andrea Roncato e il giornalistahanno annunciato un episodio risalente a circa 5 anni fa, accaduto vicino a Roma. "", ha detto Poeta. Licia Nunez era con Imma Battaglia ma ci ha provato con un'altra donna VIP.

Forse Licia Nunez riteneva che l'accaduto fosse stato dimenticato, ma dopo molti anni la storia continua : “Stefania e io decidiamo di andare a ballare una sera. Era almeno 5 o 6 anni fa. Incontriamo Licia in un club di Roma, non sapevo nemmeno chi fosse ", spiega Poeta. Stefania Orlando, invece, l'ha riconosciuta, come spiega Poeta:" È stata Stefania a dirmi che era un'attrice. La incontriamo il giorno successivo in un noto stabilimento balneare a Roma ".

“Stefania e io ci mettiamo in fila per prendere un cocktail e arriva Licia. Si avvicina a lei e dopo qualche secondo mi chiede di spostarmi”. A questo punto interviene Stefania Orlando: “Mi chiese se io fossi omosessuale. Le risposi che non lo ero e che avevo un fidanzato e mi disse: ‘Mi dispiace perché sei veramente…’”. E Poeta aggiunge: “Ti disse che eri il suo sogno erotico e che ti aveva visto in un calendario”. Il punto, tuttavia, è che Licia Nunez, a differenza di quanto diceva Alessio Poeta, quando ci provò con Stefania Orlando, non era fidanzata con Imma Battaglia. Licia e Imma si sono lasciate nel 2010 mentre l'episodio tra Orlando e Nunez è avvenuto circa 5/6 anni fa, quindi più o meno nel 2014, quando le due non stavano più insieme. È stata la stessa Licia a dirlo nel video di presentazione di GF Vip. "La mia storia con Imma Battaglia si è conclusa nel dicembre 2010 per un tradimento da parte sua con Eva Grimaldi che è allora la sua attuale compagna".