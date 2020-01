Coronavirus : un caso sospetto all’ospedale di Alessandria

Il terrore delarriva anche in Italia. Dopo la stretta fuga della donna cinese svenuta nella stazione di servizio autostradale, un altro caso sospetto viene ora esaminato dai medici italiani. Dobbiamo trasferirci ad Alessandria: è qui che l'ospedale Santi Antonio e Biagio, in una nota ufficiale, ha appena comunicato, aggiornando le prime notizie sulla ragazza ricoverata, che "questo pomeriggio una giovane donna è stata ricoverata nel dipartimento di Malattie Infettive da Cina che ha avuto lievi sintomi influenzali ". Come previsto dalla procedura ministeriale, la donna è stata arrestata e ricoverata in ospedale per precauzione, i risultati dei test specifici saranno disponibili domani (giovedì) ".

Sono state immediatamente adottate le procedure previste dal Ministero della Sanità e dalla Regione Piemonte o direttive progettate per garantire operazioni in massima sicurezza. Sarebbe una ragazza italiana di 24 anni che è tornata dopo sei mesi trascorsi a Shanghai. È stata ricoverata in ospedale in isolamento nel dipartimento di malattie infettive. Dal pronto soccorso, la giovane donna è stata trasportata secondo protocolli standardizzati che prevedono il percorso di isolamento del paziente dall'accesso al ricovero. Non è ancora chiaro quale sia il problema della ragazza, ma, per estrema sicurezza, sono state attivate le procedure previste in questi casi.

Ora i medici stanno eseguendo test clinici. L'altro consigliere per la salute, Luigi Icardi, l'altro giorno aveva spiegato di aver trasmesso alla rete sanitaria piemontese le indicazioni ministeriali riguardanti, in particolare, "la definizione del caso e i metodi di segnalazione al sistema di sorveglianza regionale e nazionale. “Le misure di biosicurezza da adottare nelle strutture cliniche e in caso di isolamento domiciliare del paziente; le procedure e i materiali per la protezione individuale degli operatori sanitari, la disinfezione e protocolli specifici per le diagnosi di laboratorio”.