La febbre alta e poi il coma : Emma muore in ospedale a 10 anni

Questa dolcissima bimba erae aveva solo 10 anni. La bambina era residente in, è morta martedì pomeriggio all'ospedale Ca 'Foncello per complicazioni di un: le analisi delle prossime ore confermeranno ciò che l'ha uccisa, ma l'ipotesi più probabile per i medici Usl 2 è che era un'encefalopatia necrotizzante acuta, una complicanza molto rara dovuta a un'infezione. La scorsa settimana la bambina aveva la febbre alta, la domenica sera le sue condizioni erano peggiorate ei suoi genitori l'hanno portata al pronto soccorso. I medici hanno capito rapidamente che la situazione era molto grave. La TC e la risonanza magnetica hanno confermato che la compromissione del cervello era estremamente pericolosa e nella notte tra domenica e lunedì la ragazza è entrata in coma.

48 ore non erano sufficienti per i medici e gli operatori nei reparti di pediatria, rianimazione, neuroradiologia, microbiologia, malattie infettive e pronto soccorso per salvarla: hanno fatto tutto il possibile per aiutarla, ma martedì la bambina è morta. "L'encefalopatia acuta necrotizzante è una malattia estremamente rara - spiega USL 2 -, non più di cento casi pediatrici sono descritti nella letteratura scientifica in tutto il mondo." È una patologia derivante da infezioni virali, su base metabolico-immunitaria, compresa l'influenza di tipo B, insieme ad altri virus. La progressione della malattia in poche ore, il decorso devastante del sistema nervoso centrale con centri vitali compromessi, purtroppo rende inefficace qualsiasi tipo di terapia in questi casi. Il tasso di mortalità della malattia molto è elevato e in caso di sopravvivenza gli esiti sono, spesso, gravi». La bambina frequentava la quinta elementare a Lanzago. Lascia i genitori e due fratelli maggiori.