Kobe Bryant, il tragico incidente : ecco perché l'elicottero è precipitato

L'elicottero non aveva l'equipaggiamento necessario che avrebbe avvisato il pilota dell'elicottero dell'avvicinamento della collina. Un sistema che, per un cavillo legale, non era obbligatorio. Questo è l'ultimo dettaglio rivelato dagli investigatori che indagano sulle cause dell'incidente ed è emerso nella ricostruzione dell'impatto in cuie le altre sette persone sono morte a bordo dell'elicottero che si è schiantato a Calabasas - a- il 26 gennaio. Un altro pezzo per capire con certezza cosa ha causato la tragedia, qual è stata la catena di eventi che ha causato il disastro in relazione al tempo, il processo decisionale del pilota, qualsiasi fallimento o qualsiasi altra circostanza che potrebbe aver influenzato la tragedia. Ecco perché al momento prevale la cautela, come ammesso da Jennifer Homendy, membro del Consiglio nazionale per la sicurezza dei trasporti in una conferenza stampa.

Il dipartimento medico legale della contea di Los Angeles ha annunciato martedì che tutti e 9 i corpi sono stati recuperati. Il cadavere dell'ex stella dell'NBA è stato identificato grazie alle impronte digitali, gli investigatori stanno lavorando per aggiornare l'identità delle altre vittime che sono morte nel disastro. Sono in corso esami sul corpo di sua figlia, Gianna. Le altre vittime sono Ara Zobayan (il pilota), John Altobelli (allenatore di baseball), Keri Altobelli (moglie dell'allenatore) e la figlia Alyssa Altobelli, oltre a Christina Mauser, Sarah Chester e sua figlia Payton Chester. Le 9 persone che erano a bordo dell'elicottero erano dirette a Calabasas per un torneo di basket giovanile - si legge sulla CBS -. Alyssa, Payton e Gianna (la ragazza di 13 anni che aveva ereditato l'amore del basket dal campione papà) giocavano tutti nella stessa squadra.

L'elicottero era decollato alle 9.06 del mattino dall'aeroporto John Wayne vicino a Irvine (Contea di Orange, California). Il viaggio è durato solo 39 minuti prima che il veicolo sparisse dal radar. L'ultima comunicazione tra il pilota e la torre di controllo avvenne quando l'elicottero si trovava a circa 700 metri sul livello del mare. Evoluzione delle condizioni meteorologiche e del vento, comunicazioni sulla visibilità, tentativo di attraversare lo strato di nuvole: questo è stato lo scambio di informazioni tra il pilota (Ara Zobayan, 50 anni) e uno degli addetti al traffico aereo che improvvisamente si ferma qui alle 9.44 quando l'elicottero si schianta. L'elicottero sarebbe precipitato in 12 secondi, raggiungendo una velocità di quasi 5.000 piedi al minuto. L'ultima velocità registrata sarebbe stata 184 miglia all'ora.