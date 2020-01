A Uomini e Donne lutto per l’ex tronista Carla Velli : L'ex compagno Matteo Voltolina trovato morto

Dramma per l'ex tronista di uomini e donne, il suo ex partner e padre di suo figlio,, è stato trovato morto. Conosciuto al pubblico di Canale 5 per essere la scelta di Francesco Arca, Velli ha avuto un rapporto con l'attore che è durato alcuni mesi e che l'ha poi riportata negli studi televisivi di Mediaset con il ruolo di tronista. Amata dal pubblico che ha seguito le sue vicissitudini sentimentali, Carla ha concluso il suo viaggio nello spettacolo di appuntamenti di Maria De Filippi ricevendo un no secco dal pretendente Cristiano Angelucci.Da quel momento, la donna si è allontanata dal piccolo schermo e ha incontrato con grande amore, Matteo Voltolina. È con lui che Carla Velli ha cercato di costruire una famiglia e il loro figlio Emanuele è nato dal loro amore, che ora ha circa due anni. Il rapporto, tuttavia, terminò dopo qualche tempo, nonostante i due parlassero del loro matrimonio.sabato 25 gennaio nell'ostello Anda Venice di Mestre, dove aveva trascorso la notte. Il corpo del 38enne è stato trovato dallo staff della struttura "sdraiato sul pavimento, in pigiama, quando non c'era più nulla da fare". I carabinieri che hanno effettuato un'ispezione hanno sequestrato i farmaci trovati nella stanza e da un primo esame da parte del medico legale sembra che la Voltolina possa essere stata colpito da una malore che non gli ha lasciato scampo



Sulla morte dell’ex compagno di Carla Velli, dunque, si sta indagando mentre lei ha voluto esprimere tutto il dolore per quanto accaduto con un messaggio pubblicato su Facebook. “ Ci sono cose per cui le parole non sono abbastanza: il senso di impotenza, di tristezza e di incredulità – ha scritto - . Questa volta, spero nel modo più discreto possibile, lo rompo per 2 minuti il silenzio. Forse perché credo che le persone continuino a restare attraverso i ricordi ”.