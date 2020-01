Michele Cucuzza e l'incidente imbarazzante al Grande Fratello Vip... intanto bufera sul regolamento

Piccolo incidente caldo per, ieri sera il gieffino è andato a dormire con una maglietta e un paio di boxer. Durante il sonno, i boxer si sono mossi e hanno mostrato le grazie di Cucuzza. Rita Rusic la prima a notare e con ironia la gieffina gli dice: "Ma non è una palla, è un melone!" Andrea Montovoli ha suggerito agli altri inquilini della casa più spiata in Italia di svegliare Cucuzza o di mettere un cuscino per coprire le intimità. Alla fine, nessuno dei concorrenti ha svegliato il gieffino, lo hanno coperto con il lenzuolo.

Ma nelle ultime ore si p scatenata una bufera su Antonio Zequila e Michele Cucuzza. Le riprese televisive tra Patrick Ray Pugliese, Fernanda Lessa e Barbara Alberti, cancellate questa settimana in seguito alla momentanea uscita dalla casa dello scrittore, hanno suscitato un vero clamore mediatico sui social media. La decisione presa dagli autori del Grande Fratello Vip, infatti, ha spinto gli spettatori ad alzare il naso e ha messo in evidenza altre ombre scure sul regolamento del programma. La quarta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa nel mezzo della controversia, tra televoti cancellati e accordi per le nomination.

Proprio questa notte Michele Cucuzza si è lasciato andare dicendo ad Adriana Volpe di aver concordato con Antonio Zequila di mandare Andrea Montovoli al televoto: "Ho subito un attacco da Montovoli, ma il risultato è che è lui ad essere in nomination. Era una nomination palese ma l’ho organizzata io in due secondi e mezzo. Lui un attimo prima mi ha detto che mi avrebbe votato, quindi in un attimo neanche il tempo di organizzarmi io l’ho contro- nominato, ci siamo parlati con gli occhi io e Antonio, incredibile!".

Il giornalista ha quindi suggerito ad Adriana Volpe di essere l'architetto della mossa che ha inviato Montovoli al televoto. A differenza della scorsa settimana, ieri sera sono stati gli uomini a nominarsi pubblicamente, con le donne che hanno invece fatto le loro scelte nel confessionale.