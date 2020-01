Donna cinese sviene in Autogrill, scatta l’allarme coronavirus in Toscana

Momenti di panico all'Autravill disull'autostrada A1, dove unè svenuto facendo scattare l'allarme del. I clienti che si trovavano nell'area di servizio sono stati allontanati e l'area temporaneamente chiusa. In effetti, i controlli sono stati immediatamente attivati ??per accertare il caso e dopo quasi un'ora l'Autogrill ha riaperto.

L'allarme del coronavirus si attiva in Toscana, dove improvvisamente un turista ha avuto un malore mentre si trovava in un Autogrill vicino a Serravalle Pistoiese. La donna cinese aveva visitato la città di Pistoia per alcuni giorni insieme ad un gruppo di turisti. Inoltre, da ciò che apprendiamo, l'episodio si è verificato intorno alle 18:30 di lunedì 27 gennaio. L'area di servizio è stata evacuata e sono state avviate adeguate indagini sul caso. La donna presentava anche altri sintomi tipici del virus cinese, inclusa la febbre alta. Il 118 e la polizia stradale sono quindi intervenuti sul posto. Dopo il trasferimento in ospedale, presso la struttura di San Jacopo a Pistoia, l'Autogrill ha riaperto. Chiamato 2019-nCoV, è un nuovo ceppo dei coronavirus, agenti patogeni alla base di malattie che vanno dal comune raffreddore a infermità più gravi, come la sindrome respiratoria acuta grave (SARS)