Incidente Premariacco : Morta una ragazza di 26 anni di Tolmezzo a Premariacco

Incidente stradale ad Azzano di Premariacco questa mattina. Unaha perso il controllo della sua auto (una Lancia Y) e - in modo autonomo - ha lasciato la strada scivolando con la sua auto sotto un ponte. Stava andando al lavoro. Il salvataggio arrivato sul posto è stato inutile, non c'era niente da fare per la giovane donna. La vittima si chiamava Chiara Dorotea, l'incidente è avvenuto martedì 28 gennaio intorno alle 9 del mattino. Sfortunatamente, l'arrivo dell'elicottero 118 non ha aiutato a salvare la vita della donna. Il conducente dell'altro veicolo coinvolto è rimasto ferito. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.