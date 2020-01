Ecco i miei slip... Elisabetta Canalis mostra l’intimo sui social

Elisabetta Canalis è una delle donne più belle e amate dello spettacolo italiano ed è anche una donna molto simpatica.è rimasta nei cuori delle persone che la seguono ancora con passione. D'altra parte, seguire i Canalis sui social media è una bellezza... l'ex velina mostra molto spesso il suo corpo da infarto. Beato suo marito Brian Perri. Nelle ultime ore Elisabetta ha pubblicato una storia davvero curiosa. Canalis ha detto che è andata in Giappone e ha dimenticato le mutande... Quindi è stata costretta a comprarli lì. Ma non ha trovato i modelli giusti per lei. Nel video, infatti, Elisabetta Canalis mostra con estrema ironia l'accaduto : "Non fate me! Vorrei farvi vedere cosa succede se per caso dimenticate di portare le mutande in Giappone!". E ha mostrato i slip che ha comprato ...