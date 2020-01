Francesca Fantoni trovata morta al parco : La scoperta choc, è stata strangolata

Un'altra scomparsa che ha l'ombra della tragedia., trovata morta a Bedizzole nel parco era sparita sabato sera, 39 anni, non ha dato notizie da sabato. Dopo l'allarme della famiglia e lo smartphone trovato rotto in piazza, a Bedizzole, questa mattina è la notizia della tragica scoperta del cadavere. La donna sarebbe stata strangolata proprio nel parco cittadino che collega Piazzale Europa all'area della scuola. Il suo corpo è stato trovato senza vita questa mattina intorno alle 8.30 nel parco giochi di fronte alle scuole. Dalle 19:00 del 25 gennaio, amici e parenti avevano lanciato l'allarme per Francesca Fantoni, conosciuta da tutti in città come. Dopo le prime ricerche da parte di familiari e la scoperta del cellulare, trovati distrutti nella piazza della città, i militari avevano continuato le loro ricerche per tutto il giorno domenica.L'area è stata delimitata e gli investigatori hanno trovato evidenti segni di strangolamento sul corpo della donna. Ovviamente sono state aperte tutte le tracce per indagare sui motivi che hanno portato all'. Dalle prime notizie è emerso che Francesca non sarebbe tornata a casa durante la notte. Il dettaglio della scoperta del suo smartphone in piazza, totalmente rotto, ha innescato l'allarme per la morte della donna.Tutte le aree sono state perquisite, poi la conferma della morte della donna, strangolata per ragioni ancora da indagare. Anche la protezione civile è al lavoro. Da quanto raccontato dai membri della famiglia, la donna era uscita di casa per andare in piazza, per non tornare mai più.