Vanessa Laine, chi è la moglie di Kobe Bryant

Vanessa Laine è lae la donna che ha dato al campione di basket quattro bellissime figlie. Bella e talentuosa, è rimasta vicina alla star dellanei momenti più difficili e ora piange non solo la sua morte, ma anche quella di sua figlia Gianna, una giovane promessa giocatrice di basket. C'era anche la 13enne sull'elicottero che si schiantò vicino a Los Angeles dove morirono Kobe Bryant e altre otto persone. Il gruppo era diretto alla Mamba Academy, un famoso centro sportivo dove il secondo figlio del campione, soprannominatoe considerato una stella nascente del basket, si allenava spesso.

Vanessa Laine e Kobe Bryant erano sposati da circa venti anni. Un amore iniziato quando era appena entrato nell'NBA e continuato, tra alti e bassi. Nata nel 1982, ex modella e oggi imprenditrice nella moda, Laine aveva incontrato la star dei Lakers nel 1999. Due anni dopo la coppia si era sposata, ma undici anni dopo annunciò la sua intenzione di separarsi a causa di presunti tradimenti e scandali. Tuttavia, il divorzio non si è mai materializzato e nel 2013 Kobe e Vanessa sono tornati insieme. La loro storia d'amore, da cui sono nate quattro figlie nel corso degli anni: Gianna Maria-Onore Bryant, Natalia Diamante Bryant, Bianka Bella Bryant, Capri Kobe Bryant. L'ultima, nata a Capri, in Italia, ha solo pochi mesi e non incontrerà mai suo padre.

Il giocatore di basket era molto vicino all'Italia e aveva anche trasmesso il suo amore per il nostro paese a sua moglie. Non è un caso che Vanessa abbia spesso ricevuto dediche romantiche da suo marito su Instagram e si sono sempre concluse con una frase in italiano. La coppia trascorreva spesso le vacanze nel bellissimo paese e nei luoghi in cui Kobe era cresciuto con suo padre. "Sono cresciuto in Italia - aveva recentemente dichiarato a Radio Deejay -, sarà sempre un posto vicino al mio cuore".