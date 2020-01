Elezioni Regionali : Luigi Di Maio ha abbandonato il Movimento prima del tracollo

I grillini non esistono più e vanno ko in. Luigi Di Maio ha lasciato prima, Simone Benini è inferiore al 5%, Francesco Aiello inferiore all'8%. Un partito esce a pezzi che alle politiche del 2018 ha preso il 27,5% diventando il primo in Emilia Romagna, superando ildell'1,2%, mentre agli europei lo scorso maggio si è fermato al 12%. In Calabria, la sconfitta dei grillini diventa ancora più evidente poiché l'si è affermato come il primo partito sia nelle ultime elezioni politiche sia nelle elezioni europee del 2019. Nel 2018 i grillini sono cresciuti con il 43,4% dei consensi, mentre il successo dello scorso maggio è stato molto più contenuto poiché l'M5S ha raggiunto il 26,7% contro il 22,6% raggiunto dalla Lega Matteo Salvini.

Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, ex grillino, leader italiano nel Comune e sostenitore del governatore uscente Stefano Bonaccini, tra i numerosi elettori dei Grillini "hanno votato separatamente" votando sulla lista pentastellate, ma privilegiando Bonaccini come presidente della regione. Un sospetto che circola anche tra gli esponenti del centrodestra e che aveva anche avuto Luigi Di Maio e Beppe Grillo quando avevano proposto di "fermare un passaggio". Rifiutò profondamente la scelta di correre da solo. L'M5S è in cattive condizioni poiché una vittoria di Bonaccini potrebbe spingere il Partito Democratico a chiedere un rimpasto con un ridimensionamento della 5Stelle nella squadra del governo.