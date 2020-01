45enne ucciso a Roma : il detenuto era andato a trovare la moglie

Salario dove u

in permesso premio

Ieri sera l'imboscata al Nuovon uomo albanese di 45 anni è stato ucciso in strada, ucciso con due colpi di pistola, uno alla testa e uno al petto. La vittima era un detenutoed era andato trovare sua moglie in via Gabrio Casati, una strada parallela in via Monte Cervialto. Sarebbe dovuto tornare al, salutò la famiglia, prese l'ascensore, aprì la porta, ma dopo pochi passi i due colpi furono sparati.

Era un'esecuzione, un omicidio premeditato a sangue freddo. Gli operatori sanitari che sono arrivati ??sul posto hanno cercato di rianimare la vittima morta all'istante. Il corpo è stato trovato a terra accanto a un'auto parcheggiata. I proiettili hanno perforato due macchine poco distanti dal luogo dell'omicidio. La vittima aveva precedenti penali, stava scontando una sentenza definitiva, aveva scontato molti anni di carcere e doveva tornare a Rebibbia, ma il sicario lo stava aspettando sotto casa.