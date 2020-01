Emergenza Virus in Cina : il bilancio è di 56 morti e 2000 contagi

Gli aggiornamenti delche si sta diffondendo drammaticamente nella regione diin Cina sono sempore più drammatici, i morti confermati sono 56, mentre le persone infette finora sono 1.975. Almeno 324 persone sono in condizioni critiche, osserva l'agenzia cinematografica Xinhua. Almeno 688 nuovi casi confermati, secondo la National Health Commission. Solo poche ore fa, il presidente cinese Xi Jinping ha ammesso che - secondo i leader della task force di emergenza sanitaria di Pechino - la diffusione del virus stava accelerando. "Stiamo seguendo molto da vicino gli sviluppi della situazione sul coronavirus e ho convocato per lunedì una riunione del Comitato per la sicurezza sanitaria dell'Ue" ha annunciato su Twitter la commissaria europea alla salute, Stella Kyriakides, sottolineando che l'incontro di lunedì servirà a "discutere le opzioni di risposta e i bisogni degli Stati membri".

Il governo cinese ha deciso di estendere ulteriormente il cordone per contenere l'emergenza sanitaria al fine di limitare l'infezione da virus. Le autorità lo hanno annunciato, affermando che le misure riguardano 56 milioni di persone. Sono stati istituiti vari checkpoint e tutti i viaggiatori con sintomi di polmonite saranno "immediatamente trasportati" in un centro medico, ha annunciato la National Health Commission in una nota. Le regole includono la chiusura dei collegamenti di trasporto pubblico e l'accesso alle autostrade nelle città Attualmente, 18 città hanno adottato una sorta di restrizione ai viaggi nella provincia centrale di Hubei.

Dopo quelli di Bari e Napoli, anche il caso di Parma non si rivelò essere coronavirus. Il test effettuato dall'Istituto Spallanzani di Roma sul paziente ricoverato venerdì, nel reparto malattie infettive dell'Ospedale Maggiore di Parma, è stato infatti negativo. La donna italiana aveva avuto sintomi di infezione respiratoria dopo il ritorno da Wuhan, in Cina. I primi test effettuati nel laboratorio dell'Istituto di Igiene dell'Università di Parma hanno rivelato la presenza del virus dell'influenza di tipo B, una presenza confermata dai test effettuati a Roma. Il paziente, in buona salute, verrà dimesso nei prossimi giorni. L'ospedale-università di Parma lo ha annunciato.