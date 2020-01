Matteo Salvini: Se il ragazzo non spaccia avrà le mie scuse

"Con la droga io non sono garantista, la droga è morte. Se quel ragazzo non è uno spacciatore avrà tutte le mie scuse e lascio che Polizia a Carabinieri appurino la verità".ha raccontato ad Agorà dela cui martedì il leader della Lega ha intervistato la sua casa nel quartiere Pilastro di Bologna, per chiedere se era uno spacciatore.

"Quella scena lì è fatta a uso delle telecamere. Una volta ogni tanto me la prendo con i miei colleghi giornalisti...". Così Corrado Formigli durante 'PiazzaPulita' parlando della 'citofonata di Salvini'. "Tu la scena la racconti, la filmi, per quella che è - sottolinea il giornalista - ma dopo tu vai da Salvini e gli dici 'ma lei cosa sta facendo? Su cosa si basa la sua informazione? Lei lo sa che danni sta facendo?'". "E tutto per prendere quattro voti in quel quartiere - dice ancora Formigli - sotto questo punto di vista la responsabilità di noi giornalisti è una responsabilità grave".