Sciopero trasporti a Torino venerdì 24 gennaio 2020, info e orari stop mezzi pubblici

Disagio in vista per chi utilizza i mezzi pubblici a. Oggi è previsto unodi 24 ore a Torino per venerdì 24 gennaio 2020. La protesta è stata indetta dall'organizzazione sindacale Ugl Autoferrotranvieri. Le organizzazioni USB e MSW hanno sollevato il tumulto, come affermato sul sito Web GTT.. I motivi della protesta sono riportati sul sito Web GTT, che riguarda principalmente la mancata approfondimento dell'applicazione del piano aziendale, gli assalti e i problemi di sicurezza del personale AC, dei conducenti e del centro di assistenza, gravi problemi relativi al riconoscimento del diritto a un pasto.

I veicoli saranno garantiti nelle seguenti fasce orarie: i servizi urbani, extraurbani e metropolitani saranno garantiti dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 15.00. Le linee extraurbane di autobus, le linee urbane di Ivrea e il servizio ferroviario (sfm1 - Canavesana e sfmA - Torino - aeroporto - Ceres saranno garantiti dall'inizio del servizio alle 8.00 e dalle 14.30 alle 17.30.