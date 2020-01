Ecco Perdita, il gatto peggiore del mondo è pronto all’adozione

"Il colore rosa, i gattini (sono così rumorosi) i cani, i bambini, i Dixie Chicks, i film Disney, il Natale e, ultimo ma NON meno importante ... gli abbracci." Queste sono solo alcune delle cose che, un gatto messo in adozione dal Salvataggio degli animali dellanella, non sopporta proprio. Tutto è contenuto nel testo che i volontari hanno pubblicato nell'annuncio fatto su, tra ironia divertente e fondo di verità. Perché secondo loro,può vantare il titolo di "" e non è "per i deboli di cuore".

Amber Lowery, direttore del rifugio, spiega che Perdita, un gatto di quattro anni, è arrivato alla struttura alla vigilia di Natale e da allora il rifugio ha dovuto avvisare i visitatori che i tentativi del gatto di attirare visitatori nella sua gabbia sono in realtà "uno stratagemma che non finirà bene". Un gatto così difficile da spingere i responsabili a metterla nella lista delle adozioni rinunciando al costo atteso per chi adotta e a pubblicare quel post ironico: «È single e pronta ad essere socialmente imbarazzante con un socialmente imbarazzante l'essere umano che la rispetta nel suo spazio personale».