In India la capra dal volto umano : E' una divinità

Unanera con una faccia molto simile a quella umana. Nel Rajasthan, in, una capra è andata in prima pagina per il suo aspetto inquietante. Le sue fotografie sono diventate rapidamente virali e ora l'animale è persino venerato come un dio. E pensare che quando gli abitanti del villaggio di Nimodia, alla periferia di Jaipur, dove è nata, hanno pensato che fosse vittima di una maledizione. La capra, infatti, mostra i segni evidenti di unache ha interessato la sua struttura facciale, rendendola incredibile come un uomo anziano. Secondo quanto affermato dal suo proprietario Mukeshji Prajapap, la capra senza muso fa fatica a camminare e inciampa costantemente. Ma per il resto si comporta come qualsiasi altra capra.

La sua nascita fu immediatamente vista come un presagio, un segno di Dio. In realtà, la gravità della salute di questa capra mutante non è nota, se sopravviverà a lungo e se può avere una vita normale. Sicuramente il raro difetto condizionerà la sua esistenza, che di per sé è un miracolo: i feti con malformazioni di questa portata tendono a morire anche prima della nascita. L'anno scorso, nelle Filippine, una capra ha dato alla luce un cucciolo dall'aspetto altrettanto insolito, senza pelliccia, con pelle lucida e pallida da sembrare "metà umano, metà maiale", sopravvivendo solo per poche ore.