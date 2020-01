Social Pro League: inizia la fase a tabellone, chi vincerà?

La fase a tabellone è entrata nel vivo delle partite, da martedì 7 gennaio è possibileper farla arrivare alla finalissima. Dal 07/01/2020 e possibile votare la propria squadra del cuore nella Social Pro League. Le migliori squadre si affronteranno in veri e propri big match e che porteranno alla finalissima del 30/03/2020.Fino a questo momento le squadre più votate sono state il. Vincerà qualcuno di loro il titolo oppure ci sarà una vera e propria mina vagante capace di sorprendere tutte le favorite? Spetterà ai tifosi votare per far vincere la propria squadra del cuore. Sono stati tantissimi i tifosi votanti durante lo svolgimento della fase iniziale del tabellone e per le imminenti fasi calde del gioco si attendono nuovi e numerosi voti da parte dei fan. Per giocare basta accedere e iniziare a votare da questa pagina

La sfida è ancora lunga e c’è ancora tempo per portare la propria squadra il più in alto possibile. Ricordiamo che i sedicesimi di finale termineranno il 7 febbraio 2020, alle ore 00:00. Per tutti i dettagli e approfondimenti sul regolamento rimandiamo alla pagina istituzionale della Social Pro League.