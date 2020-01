Idea vergognosa! Camorra Tour a Napoli, bufera degli utenti AirBnB

Una tempesta super il "" di, la visita guidata che promette di presentare ai turisti i luoghi in cui la Camorra è nata, cresciuta e sviluppata a Napoli. E dove, anche se nascosto, esiste ancora. A proporlo è Vittorio, un pizzaiolo che, raccontando l'iniziativa su portali famosi come TripAdvisor e, di fatto, AirBnB, oltre a definirsi una guida turistica professionale, si qualifica come "una persona cresciuta nel sistema" e "con i parenti coinvolti nella mafia". La visita dura tre ore, è per gruppi di massimo 8 persone e costa 25 euro a persona. Sarebbe una replica di una delle varie iniziative di "turismo dell'orrore" presenti in molte parti del mondo, come riportato anche dalla serie TV "Dark Tourist" online su Netflix. Ma, questa volta, l'iniziativa ha suscitato aspre polemiche, specialmente su AirBnB, dove molti host hanno protestato contro la piattaforma chiedendo la rimozione.

Si legge nella descrizione su AirBnB, scritta in italiano e in inglese : "Andremo in tutti i luoghi centrali della città dove si potrà capire con semplici spiegazioni come la mafia opera e quello che fanno. Cammineremo per i vichi del centro storico, Forcella e i quartieri spagnoli dove c'è ancora attività criminale anche se non si vede. Il tour verra fatto solo nella zona centrale dove una volta era poco turistica e molto pericolosa ma adesso e diventata molto più sicura ed inoltre sarete guidate da me che sono una persona del posto".

Nei forum dedicati, gli host ai proprietari dei Bed and Breakfast che utilizzano la piattaforma hanno commentato negativamente la visita guidata, che è stata recentemente aggiunta. C'è chi parla di scarsi controlli da parte della piattaforma B&B e chi si lamenta della natura del tour che, per l'ennesima volta, mirerebbe a trarre profitto dagli aspetti negativi di Napoli.