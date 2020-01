Ha una bellezza eterea : Eleonora Giorgi benedice l'unione tra il figlio e la Clizia Incorvaia

Appena ho saputo la lista dei concorrenti sono andata da mio figlio Paolo e gli ho predetto: 'Appena conoscerai Clizia ne rimarrai incantato'. E lui, con la riposta tipica del figlio maschio che vuole avere ragione ha detto: 'Ma no, mamma, io preferisco le more. Lei non è il mio tipo'.

Li guardo tutti i giorni nella Casa: non so se si sono innamorati ma sicuramente sono molto affiatati. Clizia possiede una candida intelligenza che ricorda un po’ la mia. Ha una bellezza eterea ed è molto molto in gamba. Sapevo che mio figlio sarebbe rimasto affascinato da lei.

Ho imparato a conoscere Clizia guardandola durante una sua intervista da Barbara d’Urso e ne sono rimasta folgorata

Poverino da quando ha iniziato a muovere i primi passi gli dicono che è raccomandato! In realtà lui ha fatto tutto alle spalle mie e del padre

Dopo la laurea è volato a Londra per sei mesi. Quando è tornato avrebbe dovuto decidere il suo futuro. In quel momento è stato chiamato per Forum. Ha messo me e suo padre davanti il fatto compiuto. Per me è stata quasi una doccia gelata.

Paolo Ciavarro è entrato tranquillamente nelma negli ultimi giorni sta iniziando a staccare le unghie o, meglio, sta conquistando la timidezza e si sta dimostrando più intraprendente, specialmente con. Sin dal loro ingresso in casa, si è verificata un'ottima sensazione tra i due ragazzi, al punto che ci sono molti spettatori che incoraggiano la loro possibile unione. Tra questi anche Eleonora Giorgi, la madre di Ciavarro, che ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni in merito.Eleonora Giorgi conosce molto bene suo figlio e pare che ne conosca ancora meglio i gusti in fatto di ragazze. Intervistata dal settimanale Di Più tv, la donna ha dichiarato: "" Eppure, è proprio con l'ex moglie di Francesco Sarcina chetrascorre la maggior parte del suo tempo, nonostante qualcuno che borbotta sui social media che probabilmente gli interessi del figlio di Massimo siano effettivamente diretti verso Paola Di Benedetto, che è molto vicino a Federico Rossi.Eleonora Giorni non sembra però avere dubbi sulla sbandata presa da suo figlio per la bionda influencer siciliana: "" Nel caso in cui tra i due giovani dovesse nascere qualcosa, Eleonora Giorgi sarebbe felice della scelta di suo figlio, perché ha una grandissima stima verso Clizia Incorvaia. "", ha dichiarato l'attrice, che però riconosce un diverso livello di maturità rispetto a suo figlio, derivante dal diverso percorso di vita affrontato finora dai due ragazzi.In un'altra intervista, rilasciata al settimanale Novella 2000, Eleonora Giorgi difende suo figlio da tutte le accuse di raccomandazione che ha ricevuto negli ultimi anni, da quando ha cominciato la sua carriera nel mondo televisivo. "", ha detto la Giorgi, svelando alcuni retroscena sul figlio: "