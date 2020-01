Il cantante Michele Bravi chiede di patteggiare 18 mesi

Il cantante, accusato di omicidio su strada, ha chiesto di negoziare un anno e mezzo per l'incidente del 22 novembre 2018 in cui è morta una 58enne che guidava una motocicletta. Questa mattina c'era la famiglia italiana e le vittime dell'associazione stradale che hanno chiesto di diventare un partito civile. Il giudice ha rinviato l'11 marzo per la decisione. Il procuratore di Milano aveva espresso parere favorevole aldel cantante in un anno e mezzo di carcere. Bravi ha già risarcito la famiglia della vittima, che ha poi lasciato il processo. Al contrario, oggi l'associazione dei familiari e delle vittime della strada è venuta all'udienza per chiedere di diventare un partito civile in segno di protesta contro una "proposta irrisoria che svilisce la legge sull'omicidio stradale. Il pm si è opposto alla nostra costituzione, dicendo che questo non è un caso di omicidio stradale aggravato e che un caso come questo poteva capitare a chiunque".