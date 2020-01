In manette Primario e Caposala: truffa sulle protesi chirurgiche a Palermo

Un primario, 2 infermiere e un informatore sanitario sono statiper frode in relazione a un'indagine dei carabinieri Nas. Ai domiciliari Natale Francaviglia, direttore della complessa unità di Neurochirurgia dell'ospedale civico, infermiere e agente commerciale. L'indagine riguarda l'uso di impianti medici e ricoveri. Un totale di 15 sospetti tra medici e infermieri sono coinvolti nelle indagini. Le indagini, coordinate dal Procuratore della Repubblica di Palermo e condotte dal Nas della capitale, con servizi di osservazione e stalking, ispezioni e intercettazioni, hanno permesso di scoprire un'organizzazione volta a perpetrare truffe contro il servizio sanitario regionale, falsificando il caricamento e scaricare documenti e registrazioni del materiale protesico utilizzato nella chirurgia cranica e spinale, in particolare dichiarando l'uso di dispositivi medici in numero maggiore rispetto a quello effettivamente impiantato sui pazienti durante gli interventi chirurgici.

Inoltre, il primario, con la collaborazione di altri medici e infermieri, della sua Unità Operativa, avrebbe fatto bypassare i suoi pazienti in attesa delle operazioni chirurgiche dai loro pazienti privati, pagandoli, facendoli apparire come se avessero seguito le normali istituzioni procedure di ricovero. Il magistrato ha anche ordinato il sequestro preventivo, per l'equivalente, della somma di oltre 43 mila euro, come profitto del crimine, da effettuare, oltre che contro gli arrestati, anche contro altri due soggetti non interessati da un misura. medici.