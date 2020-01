Ho paura che... La confessione di Clizia Incorvaia prima del Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip è iniziato da poco più di due settimane. E uno dei concorrenti più amati è senza dubbio. In effetti, la ragazza, con la sua gentilezza e simpatia, è riuscita a far breccia nel cuore di molti spettatori. Proprio quest'ultima, prima di entrare nella casa più spiata dagli italiani, ha rilasciato una lunga intervista sull'ultimo numero del. E in questa occasione la giornalista ha preso la palla per chiederle se ci sono possibilità che si innamori di un inquilino. A quel punto Clizia rivelò la sua paura: "Temo che in una dimensione distorta un'amicizia possa essere scambiata con qualcos'altro ..." Successivamente l'ex moglie di Francesco Sarcina dichiarò di non essere molto attratta dai bellissimi, preferendo la bellezza interiore.

Clizia Incorvaia, anche in questa lunga intervista con il settimanale Nuovo prima di entrare nella casa di GF Vip, ha anche reso noto che la delusione alla fine del suo matrimonio con Francesco Sarcina è stata davvero grande. In effetti, la donna ha detto che ci sono voluti almeno due anni per riprendere in mano la sua vita. Tuttavia Clizia del Grande Fratello Vip, in Nuovo, ha anche aggiunto di aver imparato molto da questa esperienza, senza negare che ora è pronta a innamorarsi di nuovo: “Nonostante tutto, nessuno mi ha derubato del sogno dell'amore eterno ... E in futuro vorrei innamorarmi ... ". Al settimanale Nuovo Clizia Incorvaia, che ieri ha dichiarato di non essere interessata a Ivan, ha anche dichiarato di considerare l'esperienza del Grande Fratello Vip un nuovo bellissimo capitolo della sua vita: "Dirò molte cose belle e inaspettate ..."