Agguato a Napoli in via Vincenzo Valente : morto Stefano Bocchetti

La camorra torna a girare a Napoli in agguato in via Vincenzo Valente in una sala giochi. Un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. La vittima è il 44enne, legato al clan Lo Russo. L'uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in un agguato a Vico Vincenzo Valente, un sobborgo settentrionale di Napoli. La vittima dell'imboscata aveva precedenti penali. Basato su una prima ricostruzione dei Carabinieri, che intervennero sul posto, Bocchetti (che sarebbe stato legato ai clan della zona nord) era in una sala giochi al livello della strada a Vico Valente, nel quartiere Miano, quando è stato raggiunto dagli assassini.

L'uomo, che ha diversi precedenti di droga, era rimasto nel piccolo luogo di incontro per tutta la notte. Secondo quanto riferito, il 44enne sembra aver giocato a carte quando gli assassini hanno fatto irruzione nel club e hanno sparato follemente. Bocchetti era stato vicino alla famiglia Lo Russo, prima di trasferirsi nei ranghi del Balzano-Scarpellini-D'Errico, un gruppo che domina la parte bassa di Miano e che sarebbe attualmente in rotta con il Cifrone che si sistemerebbe nella parte superiore del quartiere.