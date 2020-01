L'ennesima giovane vittima della strada : Luigi Roffi muore a 28 anni

Il 28enne Luigi Roffi è vittima del tragico incidente stradale che ha avuto luogo la sera di martedì 21 gennaio a, sul Trasversale di Pianura, in provincia di. Dopo una collisione tra tre auto, il ragazzo rimase bloccato nella cabina di pilotaggio e, nonostante l'intervento tempestivo del personale medico 118, che intervenne con due ambulanze e l'elicottero, non ce la fece. Luigi viveva a Castenaso, nel Bolognese. L'allarme nella sala operatoria dei vigili del fuoco è arrivato nel tardo pomeriggio di martedì e i 118 operatori sanitari sono intervenuti sul posto. Tre, secondo una prima ricostruzione del tragico incidente riportato da Il Resto del Carlino, le auto coinvolte nell'incidente.Immediatamente il personale sanitario del 118, in attesa dell'arrivo del salvataggio in elicottero, pratica un massaggio cardiaco per far rivivere il giovane, ma è tutto inutile.. Uno degli altri automobilisti coinvolti, tuttavia, è leggermente ferito. Le gomme della Fiat di Roffi saranno controllate per verificare che una delle quattro non sia esplosa. L'auto, infatti, non viaggiava ad alta velocità e ora spetterà alla polizia stradale comprendere le cause dell'incidente mortale.