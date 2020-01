Si difende il presunto spacciatore accusato da Matteo Salvini: Non è vero niente, io vado a scuola

Ila cui, nel quartiere Pilastro di, ha chiesto se la sua famiglia ha spacciato droghe, si difende e annuncia denunce. È un diciassettenne che non era presente quando il leader della Lega ha intercomunicato a casa sua e che ora vuole portare in tribunale la donna che ha accusato la sua famiglia di fronte all'ex ministro, indicando la casa. Il giovane, contattato da, ammette di essere morto in passato e dice: "Sono pieno di precedenti, in passato ho fatto tutto e di più, ma ora vado a scuola, sono un ragazzo molto normale , Non mi manca niente ". Dice che i suoi genitori sono rimasti scioccati da quello improvvisato e dice: "Mia madre ha 67 anni, mio ??padre lavora molto. Anche mio fratello non fa queste cose, gioca a calcio".

Spiega poi che spesso incontra la signora che ha portato Salvini a casa sua quando esce con il suo cane. "A volte ci incrociamo", dice. "E adesso presenterò denuncia contro di lei".