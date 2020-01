Incendio nel Lucchese, morta una ragazza di 14 anni

Una14enne è morta ieri sera in un incendio che si è sviluppato in una casa in provincia di. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, l'incidente è avvenuto a circa 2,30 in una fattoria bifamiliare nel. Il padre della ragazza è stato bruciato nel tentativo di salvarla dalle fiamme. Le sue condizioni non sarebbero serie. L'uomo, che è stato bruciato nel braccio e nella gamba nel tentativo di salvare sua figlia, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lucca in codice giallo.

Il corpo della ragazza è stato trovato nella camera da letto, una stanza al piano superiore dell'edificio mentre le fiamme, secondo le prime ricostruzioni di vigili del fuoco e carabinieri, sarebbero potute partire dal piano terra. Il padre, un lavoratore di 48 anni, non appena si rese conto che il fuoco aveva chiesto aiuto e cercò di raggiungere la stanza di sua figlia, ma il fumo e il calore elevato lo impedirono, rimanendo bruciato in faccia e negli arti. Gli agenti di polizia locale arrivarono presto ma il rogo ha impedito l'accesso. Gli stessi vigili del fuoco entrarono nella casa solo usando un autorespiratore.

Oltre al sequestro della proprietà, che è stato dichiarato inadatto all'uso, il procuratore di Lucca ha ordinato un'autopsia sulla povera 14enne. I vigili del fuoco hanno il compito di preparare un rapporto tecnico per identificare le cause delle fiamme. La ragazza era una studentessa che frequentava il primo anno di scuola superiore. La madre della ragazza di 14 anni, , dopo essere stata informata, ha avuto un incidente d'auto mentre guidava. La donna è stata salvata dal 118 e trasportata in codice giallo all'ospedale.