Luigi Di Maio si dimette : comincia l'era di Vito Crimi

Luigi Di Maio cade, dopo dozzine di knockout e una festa dimezzata rispetto alle politiche del 2018, il passo ritorna. Alle 10 i grillini girano la pagina e segnano il passo verso la fase finale del movimento.convoca i ministri e i viceministri a Palazzo Chigi. Si parla dida leader politico, una mossa "disperata" in vista delle elezioni regionali. Di Maio si fa da parte, terminando la stagione del leader politico e aprendo la strada a due diversi scenari. I più accreditati nel movimento vedrebbero rassegnare le dimissioni del ministro, con una reggenza affidata acome il membro più anziano del comitato di garanzia. Al congresso, quindi, Di Maio sarebbe pronto a sostenere l'ala che sta combattendo contro l'ingresso dei grillini nel fronte riformista. Il leader sarebbe pronto a dimettersi anche dopo l'evento di marzo.

L'altra voce persistente è che il Di Maio lascerà il ruolo di leader politico e assumerà un'idea che è in circolazione da mesi, un comitato di saggi. Ma l'ipotesi è più difficile da realizzare, anche se non mancano di indiscrezioni e nomi su chi potrebbe sostenerlo al timone delle Cinque Stelle. Tutto accade prima del voto dell'Emilia-Romagna e della Calabria. Di Maio vuole lasciare un movimento più strutturato con meno tensioni interne. Non è un caso che i probiviri si incontrino oggi a Roma per decretare le sanzioni contro i inadempienti dei rimborsi (nel frattempo, due deputati presi di mira dal comitato - Nadia Aprile e Michele Nitti - hanno deciso di passare a Misto). Pugno duro, ma con alcune precauzioni al fine di proteggere il movimento a livello legale. Di Maio presenterà gli 86 facilitatori regionali, che sono in realtà i segretari locali nelle varie regioni a cinque stelle.

L'ala ortodossa cercherà spinte per leader alternativi. Non è escluso che il Ministro degli Esteri non possa creare un altro tandem o triumvirato con Chiara Appendino e Alessandro Di Battista. Gianluigi Paragone sottolinea sui social network: "... si dimette davanti ai Regionali. Dicono". Anche il segretario dem Nicola Zingaretti, che dichiara a Porta a Porta, commenta le voci. “Non mi piace se Di Maio lascia la guida della M5S. Abbiamo assunto un impegno anche tra le persone che rispettiamo, ora dobbiamo ridurre le controversie politiche e accentuare l'impegno per raggiungere i risultati. "