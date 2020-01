Vai per perculare e vieni perculato : La scena epocale a “avanti un altro”

Se non sei sardo, potresti fare la "fine" die, con un grande sorriso sul viso, dire grazie per le "belle" parole. È quello che è successo durante la trasmissione, trasmessa su Canale 5, in cui un giovane pastore di Cuglieri, in provincia di Oristano, si è rivolto a Bonolis per dedicargli una "poesia". "Sono appassionato delle tradizioni della mia terra, in particolare della poesia", ha detto il concorrente Giovannni Malas a Bonolis, e poi è partito con il suo anatema : "Ti maledico, anche se non sono bravo a farlo perché Dio non mi ha dato talento. Ottieni tanti mali quanti sono i sabbia nel mare e quante once pesa la terra. Il boia ti metterà la corda intorno al collo domani per impiccarti. Possano andare su di te con il pungolo tutte le volte che il numero di giri fa l'orologio. "

Bonolis ha osservato il ragazzo declamare il testo con curiosità e con un ghigno quasi sogghignante, saltò solo quando pronunciò la parola "impicare", l'unico vagamente comprensibile. Per la cronaca, in Sardegna ci sono molti "frastimu", maledizioni e l'usanza di "frastimare" è considerata un'arte. Naturalmente, questo non era sicuramente quello che Bonolis si sarebbe aspettato.