Ottavi di Champions League: quali le sfide?

Dall'undici di dicembre, data nella quale i gironi disi sono conclusi, la voglia di rituffarsi nell'atmosfera elettrizzante della massima competizione europea è senza dubbio andata crescendo. Dal 16 dicembre, poi, la fibrillazione è aumentata ancora di più: attraverso i sorteggi, hanno preso forma gli scontri che si terranno sui più prestigiosi campi d'Europa tra il 18 e il 26 febbraio durante gli ottavi. Alcune sfide si preannunciano davvero emozionanti, quasi troppo per degli ottavi: parliamo di

Le possibilità delle squadre italiane

Partiamo dalle compagini italiane che si sono qualificate per gli ottavi. Non sorprende vedere due delle migliori squadre del campionato italiano contendersi un posto ai quarti: secondo https://www.betfair.it/sport/football/italia-serie-a/81 Juventus e Atalanta sono tra le più attrezzate alla vittoria del titolo nazionale, ma il discorso Champions rimane aperto. Sulla carta, si tratta di un turno piuttosto semplice per i bianconeri della Juventus: sarà questo l'anno buono per la formazione di mister Sarri? Potrà finalmente la Vecchia Signora alzare l'agognato trofeo che manca in bacheca dal 1996, ovvero quando era ancora Del Piero a fare il bello e il cattivo tempo nelle aree avversarie dei maggiori stadi d'Europa? Non ci resta che attendere il 26 febbraio per vedere come i piemontesi affronteranno questo turno in casa del Lione. I nerazzurri di Bergamo giocheranno contro il Valencia il 19 febbraio: una gara all'ultimo cross per aggiudicarsi il primo dei due turni che potranno permettere alla squadra rivelazione della Serie A di accedere ai quarti. Compito invece quasi impossibile per il disastrato Napoli di questa fase di stagione: affrontare il Barcellona non è mai semplice, per gli azzurri in crisi di identità e di risultati sarà ancora più complesso. Ai partenopei non rimane che aggrapparsi alle precedenti imprese compiute da Roma e PSG contro Messi e compagni: battere i blaugrana è un'impresa difficile ma non impossibile.

Le sfide più suggestive

Parlando di Champions, è impossibile non analizzare le gare sulla carta più affascinanti: probabilmente lo scontro tra Atalanta e Valencia sarà all'ultimo sangue, ma tocca ammettere che, almeno come titolo, Real Madrid - Manchester City ha tutto un altro sapore. Stiamo parlando di due grandi del calcio europeo, con una sfida accattivante anche sulle panchine: da una parte, Zidane scalda i motori per continuare la scia positiva di risultati quando si parla di finali europee, dall'altra Pep Guardiola, ex tecnico del Barcellona che si appresta a sfidare la squadra nemica di sempre in una specie di Clásico. Altra partita da tripla in schedina sarà Chelsea - Bayern Monaco: la squadra inglese sta conducendo una buona annata, ottima se si considerano le premesse alla sua stagione, visto che a causa fair play finanziario non ha potuto mettere a segno alcun colpo di mercato durante la scorsa estate. Frankie Lampard, leggenda del club londinese, è al timone di un gruppo giovane ma che sta dimostrando grande valore. Per quanto riguarda invece i tedeschi trascinati e condotti dall'incredibile Lewandowski, dopo un inizio di stagione davvero deludente che aveva portato all'esonero dell'allenatore Niko Kovac come ricorda gianlucadimarzio.com/it/bayern-monaco-flick-nuovo-allenatore, sono tornati ora nella lotta per il titolo nazionale. Vista la grinta mostrata in campionato è legittimo pensare che la squadra saprà mettere in luce tutto il suo valore. Da non sottovalutare poi Atletico Madrid - Liverpool: gli inglesi detentori del trofeo, anche grazie al tridente Salah-Mané-Firmino, ribattezzato da www.ultimouomo.com/quanto-e-forte-lattacco-del-liverpool/ "l'attacco che tutti vorrebbero", partono decisamente favoriti sugli spagnoli; la formazione-schiacciasassi che sta straripando in Premier League sembrerebbe non temere rivali, ma la "garra" del Cholo Simeone potrebbe stupire, come già accaduto in passato.

Un turno decisamente ricco di emozioni attende tutti gli appassionati di calcio, in preparazione a dei quarti di finale che vedranno scontri ancora più agguerriti dopo la selezione degli ottavi.