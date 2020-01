Scontro clamoroso adi Myrta Merlino, su, trae il piddino. In studio parliamo del caso Bibbiano e ad un certo punto scoppia la fine del mondo. Mentre altri ospiti stanno parlando, Giletti si gira contro Furfaro con una faccia cattiva: "Le cose di sottobanco, non ha neanche il coraggio di dirmele in faccia. Me le dica in faccia. Le dice sotto voce, non ha il coraggio: lo ridica sottovoce - intima il conduttore di Non è l'Arena -. Stia attento a quello che dice, di me e della mia moralità lei non si mette in mezzo. Ha capito? Che sia chiaro, dopodiché arrivederci e grazie".

A quel punto Giletti si alza e, furioso, lascia lo studio. La Merlino chiede a Furfaro cosa aveva detto a Giletti, ma a rispondere è Riccardo Molinari, che era nello studio seduto tra i due : "Gli ha detto che fa le interviste a Salvini e che è della Lega".