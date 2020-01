Caso Gregoretti : Adesso che succede a Matteo Salvini?

Ieri sera il Consiglio Immunità del Senato ha approvato l'autorizzazione a, accusato di sequestro di persona perché, mentre era Ministro dell'Interno, ha impedito lo sbarco di 116 persone salvate dalla nave della Marina per più di tre giorni. La Giunta ha approvato la richiesta grazie ai voti della Lega, il partito di Salvini, che ha chiesto l'avvio di un processo per dimostrare la sua innocenza. In realtà non è così ovvio che la storia finirà con un processo. Il voto favorevole del consiglio ha permesso di fissare il passo successivo. Il 17 febbraio la richiesta di processare Salvini sarà discussa dall'intera Camera del Senato. Se non ci sono ricorsi, il risultato della votazione in seno al Consiglio sarà preso per sempre:. L'articolo 135 ter del regolamento del Senato prevede tuttavia che un gruppo di almeno 20 senatori possano "presentare proposte incompatibili con le conclusioni della giunta".

Secondo l'interpretazione dei principali quotidiani, ciò significa che a quel punto il Senato dovrà tenere un nuovo voto sulla richiesta di processamento Salvini arrivata dal tribunale ministeriale di Catania diverse settimane fa. Non è chiaro cosa potrebbe accadere in quel caso. Nei giorni scorsi la maggioranza composta dal Partito Democratico, dal Movimento a 5 stelle e dall'Italia Viva aveva cercato di rinviare il voto della Giunta per non offrire a Salvini l'opportunità di descriversi come vittima di un processo politico in vista della delicate elezioni regionali in Emilia-Romagna, previste per il 26 gennaio. Il loro sospetto era almeno fondato, dato che la stessa Lega in seno al Consiglio ha votato a favore del processo contro il suo leader.

Dopo le elezioni in Emilia-Romagna, tuttavia, le cose potrebbero cambiare, almeno sulla carta. La Lega potrebbe decidere di cambiare posizione e votare contro, per evitare che Salvini venga processato. E il Movimento a 5 stelle potrebbe fare lo stesso per evitare grossi problemi: Salvini ha già chiarito che in un possibile processo avrebbe messo in gioco sia il Primo Ministro Giuseppe Conte, indicato all'inizio del legislatore dal Movimento a 5 stelle, e il leader politico del Movimento, Luigi Di Maio, con il quale era al governo durante il caso Gregoretti.