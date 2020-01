Caso Gregoretti : Arriva il si dalla Giunta del Senato per il processo a Salvini

Arriva il si della Giunta delle immunità del Senato al processo disull'ipotesi di un'accusa di rapimento per il. Il governo ha respinto la proposta del presidente Gasparri di respingere la richiesta di autorizzazione a procedere contro l'ex ministro degli Interni. I 5 senatori della Lega hanno votato contro la proposta, a favore dei 4 di FI e Alberto Balboni di FdI. In caso di parità, prevale il regolamento del Senato. “". Così Erika Stefani a nome dei componenti leghisti della giunta per le immunità di Palazzo Madama.

“Guareschi ha detto che ci sono momenti in cui devi andare in prigione per raggiungere la libertà. Siamo pronti, sono pronto ", ha detto Matteo Salvini al mattino, a margine di un'iniziativa elettorale della Lega a Comacchio, rispondendo a una domanda sul caso Gregoretti e sul voto previsto per il pomeriggio del Consiglio Immunità del Senato.