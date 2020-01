Caso Gregoretti, Matteo Salvini è pronto alla prigione a testa alta

"Guareschi ha detto che ci sono momenti in cui devi andare in prigione per raggiungere la libertà. Siamo pronti, sono pronto."ha dichiarato, a margine di un'iniziativa elettorale della Lega di Comacchio, rispondendo a una domanda sule sul voto previsto per il Consiglio dell'immunità del Senato oggi alle 17:00. Il leader del Carroccio ha poi ribadito la sua richiesta: "I senatori della Lega voteranno per questo processo politico, a coloro che hanno difeso la sicurezza, i confini e l'onore di questo paese". "Voglio andare - ha detto Salvini - a quella corte per rappresentare milioni di italiani che vogliono vivere pacificamente nella propria casa. E poi una volta per tutte parleremo di una riforma della giustizia che in questo paese serve da pane. Mentre la sinistra scappa andiamo avanti con giudizio. Non abbiamo paura di nulla ".

Dal palco di Comacchio, Salvini ha detto ancora: "Oggi decidono se sono un criminale o meno. Io prendo un detto della mia nonna: 'Male non fare, paura non avere'. Siccome devono essere i delinquenti ad aver paura del processo, io ribadisco: mandatemi a processo. Se devo andare in galera per difendere il mio Paese ci vado a testa alta". E ha aggiunto: "Non mollo, non mollo... mi devono arrestare perché molli, a parte che non manca molto. Scriverò le mie prigioni come Silvio Pellico, farò un format tv".