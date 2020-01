Terribile incidente a Limone: 9 feriti e Gardesana chiusa

Nove feriti, un'ambulanza e due elicotteri sono arrivati da: arrivano poche informazioni dadove si è verificato un grave incidente alle 7 di questa mattina. L'incidente è avvenuto in via IV novembre, almeno 4 veicoli coinvolti tra cui ci sarebbe un furgone. Anche i pompieri che stanno estraendo i feriti dalle auto sono impegnati sul posto. Gardesana è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire il salvataggio dei feriti.