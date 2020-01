Diretta live Juventus-Parma, dove vedere la partita in tv e streaming

La Juventus affronta Parma nell'ultimo atto del 19 ° giorno di Serie A, come rinvio di domenica sera. A partire dalle 20.45, all'Allianz Stadium con i bianconeri di Sarri pronti a sgranchirsi sull'Inter fermata nel pomeriggio a Lecce. In caso di vittoria, la Juventus farebbe una prima mini fuga. Tutti pronti all'Allianz Stadium per vedere se la Juventus riuscirà a allungare di nuovo sull'Inter che si è fermata a Lecce nel pomeriggio (1-1). Per Maurizio Sarri un'eccellente opportunità di provare a creare la prima mini-fuga della stagione dopo che un testa a testa è durato per tutto il primo turno. Di fronte ci sarà il Parma che proverà invece a fermare la gara in bianco e nero e ad inserirsi nelle posizioni di classifica valide per la zona europea.

La partita tra Juventus e Parma è in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Serie A, 201 e 202. Lo streaming live sarà disponibile sulla piattaforma Skygo. Qui puoi seguire la diretta live e selezionare l'incontro per le azioni e i goal.

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Sprocati. Allenatore: D'Aversa