Incidente Monterosa, sciatore morto a Champoluc

Un altro incidente sulle piste da sci: a, nella zona sciistica di, è morto un uomo di circa 60 anni, probabilmente di origine inglese. Il cadavere è stato trovato dallo staff di ricognizione della pista durante la chiusura degli impianti di risalita. Il corpo era fuori pista, in mezzo al bosco, e non è escluso che lo sciatore sia morto per l'impatto su un albero. Anche oggi, domenica 19 gennaio, in Valle d'Aosta due sciatori hanno riportato gravi lesioni in altrettanti incidenti sulle piste. Il primo episodio ha coinvolto un tredicenne a Cervinia, mentre il secondo un 28enne milanese, a Courmayeur. Entrambi gli sciatori sono ricoverati all'ospedale Parini di Aosta, con una prognosi riservata.