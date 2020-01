Potenza, auto degli ultras Menfi investe e uccide un tifoso della Vultur Rionero

Una lotta tra glidi due squadre di calcio lucane, il, entrambi in Eccellenza, è finita nel peggiore dei modi. Quattro persone sono rimaste ferite e un uomo è morto. È un giovane di 33 anni, un fan di Vulture Rionero, che è stato investito da un'auto con alcuni fan di Melfi a bordo. Sembra che il giovane sia stato intenzionalmente investito, ma il condizionale è obbligatorio e sono in corso controlli.

L'incidente mortale si è verificato in un'area di servizio della strada statale Basentana, all'uscita di Vaglio, a pochi chilometri da Potenza. I due sostenitori si sono incontrati prima della partita di categoria. Il Rionero avrebbe dovuto scendere in campo a Brienza mentre il Melfi a Tolve. Entrambe le partite sono state annullate. Sul posto, i Carabinieri, i poliziotti e gli operatori sanitari del 118. Secondo quanto riferito, uno dei feriti, in gravi condizioni, è stato portato all'ospedale di San Carlo di Potenza con l'ambulanza aerea.

Secondo quanto riportato dalla TgR Rai della Basilicata, i due gruppi si sono scontrati per cause ancora da chiarire, due uomini di Rionero sono stati colpiti da un'auto dei fan di Melfi e poi sono scappati. Uno è morto all'istante, l'altro è stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza; secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e dai vari organi di stampa locali della Basilicata, ci sono anche diversi dubbi sulla dinamica dei fatti che hanno preceduto l'investimento.