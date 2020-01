Matteo Salvini chiederà ai parlamentari della Lega di votare sì per il processo

Il leader del Carroccio dimostra di nuovo di essere uno stratega. Annuncia"Domani chiederò ai parlamentari della Lega di votare sì per essere processati". La notizia arriva attraverso una manifestazione a Cattolica in vista di quelle regionali in Emilia Romagna. Salvini attende che il Parlamento decida sul, la nave che l'allora Ministro degli Interni ha bloccato per 3 giorni con 131 migranti a bordo al largo delle coste italiane. Ora invita il suo popolo a votare “per mandarmi a processo e la chiariamo una volta per tutte. Portatemi in Tribunale e sarà un processo contro il popolo italiano, e ci portino tutti in Tribunale. Così la decidiamo una volta per tutte se difendere i confini dell’Italia, la sicurezza e l’onore dell’Italia è un crimine oppure se è un dovere di un buon ministro. Non ho più voglia di perdere tempo o far perdere tempo agli italiani, nei tribunali ci sono delinquenti veri da processare mi mandino a processo, trovino un tribunale abbastanza grande perché penso che milioni di italiani vorranno farmi compagnia. Ma andate, cari giudici di sinistra, a beccare spacciatori e delinquenti e non rompete le scatole alla gente che lavora”.

Il Consiglio d'immunità del Senato voterà domani, lunedì 20, sull'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini, accusato dal procuratore di Agrigento di sequestro di persona per aver impedito lo sbarco per tre giorni quando era ministro degli Interni. di 131 migranti salvati dalla nave della Marina Gregoretti. La decisione, dopo giorni di polemiche politiche, è stata presa venerdì dal comitato di regolamentazione con il voto favorevole (e decisivo) del Presidente del Senato Elisabetta Casellati. La maggioranza M5S-Pd avrebbe invece voluto rimandare il voto fino a dopo le elezioni regionali in Calabria ed Emilia Romagna per impedire a Salvini di giocare questa "carta" nella campagna elettorale. Il leader della Lega ha sempre affermato di aver agito in armonia con il governo, rispettando il contratto giallo-verde.