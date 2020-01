Caso Gregoretti, Matteo Salvini: Mandatemi pure a processo

"Lo dico oggi a quei senatori che dovranno scegliere se mandarmi o meno in processo: mandami in prova, mandami in prova, mandami in prova, perché il popolo italiano verrà processato con me" così, parlando del caso Gregoretti,si è rivolto al pubblico che lo ha ascoltato durante una manifestazione organizzata oggi dallaa Maranello, in provincia di Modena, per la campagna elettorale dellein programma per il prossimo 26 gennaio "Chiedo formalmente, mandami in prova ", ha ribadito il leader della Lega, aggiungendo scherzosamente: "Se devo andare a processo io ci vado, al massimo mi verrete a trovare alla Dozza".

"Coloro che mi considerano un criminale mi mandano in giudizio ma troverai anche un bel tribunale perché ci saranno milioni di uomini e donne liberi da questo paese con me. Se dovrò andare in tribunale e in galera per aver difeso un'idea vado a testa" ha aggiunto Salvini acclamato dalla piazza al grido "Matteo, Matteo ". "Spero solo che non mi portino in prigione a Reggio perché è indegno" ha aggiunto il segretario della Lega. "In un paese normale il giudice mi offrirebbe il caffè. In qualsiasi paese del mondo il giudice avrebbe chiuso il fascicolo, dandomi una pacca sulla spalla e offrendomi un caffè per difendere il suo paese. Spero di trovarmi davanti ad un giudice e dire di avere bloccato una barca in attesa che cinque Paesi e i Vescovi si facessero carico" ha concluso Salvini.

Il caso della nave Gregoretti, quando come Ministro degli Interni Salvini ha impedito lo sbarco della nave della Guardia Costiera piena di migranti raccolti in mare, Matteo Salvini è accusato di rapimento. Il Senato è chiamato a parlare del caso e esprimerà il suo parere il 20 gennaio. Un voto su cui i vari allineamenti politici sono stati divisi tra coloro che parlano di una persecuzione e quelli di semplici valutazioni della magistratura.